Автобус с призраками и Чёрная «Волга»: ТОП-10 «проклятых» автомобилей назвали блогер

Вот уже на протяжении нескольких десятилетий, истории этих машин пугают и по-настоящему шокируют людей.

Американский обзорщик Che Durena решил обозначит своеобразный список из 10 самых «проклятых» автомобилей, которые так или иначе оказались причастны к некоторым пугающим происшествиям. Открывает рейтинг Phaeton эрцгерцога Франца Фердинанда, из-за убийства которого, косвенно, была развязана Первая мировая война.

Далее идёт особая версия лимузина SS 100 X, в котором находился президент США Джон Кеннеди старший, в тот момент, когда его застрелил Ли Харви Освальд 22 ноября 1963 года. Следующее место в списке достаётся Ford Deluxe – любимое транспортное средство отпетой парочки грабителей и убийц – Бонни и Клайда.

Следом расположился Porsche 550 Spyder, в котором разбился Джеймс Дин – один из самых почитаемых актёров Америки середины прошлого века. Лондонский автобус Ghost Bus оказался в данном списке благодаря тому, что его пассажиры могут проехать в нём 75 минут, в течение которых своеобразная «комната страха на колёсах» будет пытаться испугать людей звуками призраков.

Следующая строка в рейтинге достаётся болиду Le Mans Disaster – в 1955 году этот спорткар разбился на максимальной скорости, из-за чего обломки машины разлетелись во все стороны, унеся жизни 83 зрителей. Помимо этого, в ТОП-10 «проклятых» автомобилей вошли: «скачущий» Renault Megane, советская Чёрная «Волга», а также Dodge 330, владельцы которого неизменно погибали.