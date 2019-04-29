Жизнь после VW Polo: Откровенно о Hyundai Creta Comfort Plus высказался владелец

Новоиспеченный «кретавод», ранее ездивший на немецком «бюджетнике», решил поделиться своими впечатлениями от кроссовера, проехав на нем 1700 км за две недели.

Владелец Hyundai Creta Comfort Plus откровенно высказался о машине на интернет-форуме, посвященном модели, сообщает информационное агентство VladTime. Автор сообщил, что машина приобретена с пакетом Advanced, двигателем 2.0 и полным приводом.

По словам автора, Hyundai Creta при старте с нуля имеет «просадку» до 60 км/ч. Отклик от педали газа идет с задержкой, словно автомобиль делает «вздох» для набора скорости. Когда в машине 1-2 человека, она имеет нормальную динамику, но если в автомобиле сидят 3-4 человека, то тяга заметно теряется. «Кретавод» списывает последнее на обкатку, из-за которой он не может вдавливать газ в пол.

После пробега в 1500 км автомобилист решил проверить способности Hyundai Creta на легком бездорожье, где на переднеприводном авто никогда не поехал бы. Кроссовер показал хорошую проходимость, однако рассказчик понимает, что паркетник в целом «не про это», но ему сильно хотелось проверить авто.

Подвеску Hyundai Creta автор назвал комфортной, а салон тихим, однако на зернистой дороге на скорости после 60-80 км/ч слышен гул. Дилеры заявили, что от него можно избавиться, но нужна дополнительная шумоизоляция салона и днища, которая обойдется в 34 000 рублей.

В рассказе о том, какая она жизнь после VW Polo, рассказчик отметил, что у немца рулевое управление лучше, чем у Hyundai Creta, и ему приходится привыкать к управлению кроссовера. Также автомобилист до сих пор ищет «общий язык» с климат-контролем, выбирая для себя оптимальный режим. Еще о минусах камера заднего вида засоряется после дождя и ее приходится протирать. Салон Hyundai Creta рассказчик назвал комфортным. Машина наделена удобными креслами и не обделена внутренним пространством. Также автомобиль имеет хорошую обзорность, а к габаритам кроссовера не пришлось долго привыкать после седана.

Расход топлива Hyundai Creta в среднем составляет 8,6 л. Из-за пробок этот показатель иногда подымается до 10,8 л, но рассказчик ожидал, что будет больше.