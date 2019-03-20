«Кузов из бумаги, домкратом мнётся»: На потрескавшееся ЛКП Renault Duster пожаловались в сети

Сегодня, 09:43 \\ Авто/Мото

По словам владельца кроссовера, всего лишь за 2 года езды на нём очень сильно испортилась краска.

В сообществе любителей Renault Duster в соцсети «ВКонтакте», один из комментаторов решил пожаловаться на свой «Дастер» 2017 года выпуска – он купил себе автомобиль с нуля, новым, и сейчас заметил, что лакокрасочное покрытие на крыше машины сильно потрескалось, из-за чего теперь кроссовер придётся везти к официальному дилеру и разбираться, признают ли этот случай гарантийным или нет.

«Что за дичь по крыше пошла вообще?», – удивляется водитель, предполагая, что всему виной тут – слишком мягкий кузов Renault Duster. Комментаторы в сети высказали предположение, что речь идёт о лопнувшем герметике и предложили владельцу кроссовера не поднимать панику, ведь он часто трескается практически на всех моделях французского автомобиля: «По гарантии всё сделают, не парься даже, у всех бывает».

Однако нашлись и те, кто крайне скептично отнёсся к попыткам комментаторов успокоить водителя. Один из автолюбителей очень жестко прошёлся по основным проблемным моментам Renault Duster и отругал его за качество материалов: «Кузов из бумаги, домкратом мнётся новая машина. Нельзя выпускать машины на наших автозаводах – проклятые места!».

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Автор - Алекс Ройзман
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