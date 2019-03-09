4 года без поломок: О преимуществах универсала LADA Kalina 2 поколения рассказал владелец

Владелец LADA Kalina 2 поколения с 60-тысячным пробегом решил поделиться радостью от обладания на удивление надежным автомобилем. Недостатков он в «Калине» за 4 года практически не нашел.

Как отметил блогер Сергей Клим, он выбрал именно универсал, а не хэтчбек по той причине, что в первом более вместительный багажник. Внешний дизайн, на взгляд автора, у него тоже более привлекательный за счет чуть более удлиненной базы и рейлингов на крыше. Также он обратил внимание на то, что покупая LADA Kalina на «вторичке», следует присмотреться не к хэтчбекам, а именно к универсалам, поскольку их брали люди в более зрелом возрасте и ухаживали за машиной соответственно.

На момент покупки «Калины» предлагались комплектации с 98- и 106-сильным двигателем. Владелец сообщил, что рекомендовал бы брать последний вариант, но предупредил, что транспортный налог в таком случае будет на 1000 рублей выше. Оснащение у автомобиля среднее, но автора вполне устраивает: 2 подушки безопасности, 4 электростеклоподъемника, зеркала с подогревом, климатическая установка. Также он рассказал, что не стал переплачивать и поставил навигацию в штатную мультимедиа «Калины» отдельно.

Поломок за четыре года эксплуатации LADA Kalina не знала. Автор отметил, что на 55 тысячах пробега просто по регламенту поменял масло, фильтры, ГРМ, ролики и помпу. Кузов не гниет и колесные диски, вопреки заявлениям многих владельцев, не гнутся.

Среди незначительных минусов универсала владелец назвал запотевание передних фар, легко царапающийся пластик в салоне и не очень симпатичный вид «Калины» сзади.