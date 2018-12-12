«Заряженный» под завязку: Компания Aston Martin представила спорткар Vantage AMR с МКПП

В ограниченный тираж суперкар выйдет уже в начале следующего года.

От своей стандартной версии «заряженный» Aston Martin Vantage AMR будет отличаться не только наличием МКПП, но и несколько переработанной технической «начинкой». Помимо оборудования премиального автомобиля 7-ступенчатой «механикой», оснащение Vantage будет дополнено функцией AMShift, улучшающей управляемость машины и позволяющей не сбрасывать скорость при переключении на следующую передачу.

Уже в базовой комплектации Aston Martin Vantage AMR, под завязку наполненного полезными опциями, будет доступна адаптивная спортивная подвеска, ограничивающий скольжение дифференциал, а также усиленная тормозная система, выполненная из карбона с элементами керамики. Благодаря всем этим доработкам, спорткар стал на 95 кг легче своей стандартной версии.

Под капотом Aston Martin Vantage AMR изменений не произошло. Как и ранее автомобиль будет оснащён 8-цилиндрическим 4,0-литровым агрегатом на 510 лошадиных сил. Лимитированная версия спорткара с МКПП в количестве 200 экземпляров должна увидеть свет в первом квартале следующего года.