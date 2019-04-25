«Жрёт как танк»: На слишком высокий расход топлива KIA Rio пожаловались в сети

Владелица «корейца» возмутилась тому, что в городском режиме её машина «кушает» до 14 литров на 100 км.

Слишком высокий, по мнению автоледи, расход топлива на KIA Rio является существенной проблемой, поскольку даже несмотря на автоматическую коробку передач, данная цифра уж слишком завышена и никак не красит экономичную, казалось бы, машину. В сообществе владельцев корейского автомобиля «ВКонтакте» она пожаловалась, что льёт уже 95-й бензин даже, а расход и не думает падать.

«Как можно снизить расход и какие могут быть причины для этого?», – попросила у комментаторов помощи девушка. А некоторые водители в сети, к большому удивлению автомобилистки, не согласились с её мнением о том, что 12-14 литров на 100 км – это чересчур много для KIA Rio. Комментаторы заверили, что даже с механической коробкой данная отметка не опускается ниже 10 литров на «сотню», но это автоледи не очень-то порадовало.

Нашлись и те, кто поддержал девушку, заявив, что у их KIA Rio они заметили схожую проблему, которая толком не даёт им рассчитывать хоть на какую-нибудь уже экономию: «Жрёт как танк», «Смотрели всё, что можно. Всё исправное. А ниже 14 литров со включенным кондиционером не падает. А отключишь – 2 литра выгадаешь максимум!».