УАЗ «Хантер» прошел сертификационные испытания в Чили

Ульяновский автозавод тестировал внедорожник в Южной Америке вместе с местным партнером фирмой Inversions UAZ Chile.

УАЗ «Хантер» успешно прошел сертификационные испытания в Чили. Ранее сообщалось, что в этой стране планируются продажи ульяновского внедорожника, и теперь можно с уверенностью говорить о том, что в южноамериканской стране начнется реализация автомобиля.

Жители Чили смогут покупать УАЗ «Хантер» в трех версиях Classic Hard Top, Classic Soft Top и Trophy. Какие ценники получат перечисленные комплектации, не сообщается. Известно, что в ближайшем будущем в Чили должна быть проведена сертификация модели УАЗ-2206, «Патриота» и «Профи».

Напомним, ранее сообщалось, что «УАЗ» активно работает над продажами своих машин за рубежом. Ульяновские автомобили возвращаются на рынок Кубы, а еще, планируется открытие центра по продажам и обслуживанию машин «УАЗ» в Ливане.

УАЗ «Хантер» представляет собой продолжение моделей 469 и 3151. Автомобиль стал на конвейер в 2003 году, и сейчас выпускается в нескольких версиях. Моторный отсек машины занимает двигатель 2.7 отдачей 128 л.с. Агрегат сочетается с 5-МКПП. Стоимость нового «Хантера» составляет от 658 800 рублей.