«Ехал по трассе – отключилась приборка»: На необычную проблему с электроникой LADA Granta FL пожаловался водитель

Сегодня, 13:34 \\ Авто/Мото

По словам владельца автомобиля, данная ситуация его очень напугала, и он уже было подумал, что «накрылся» мотор.

В сообществе «грантоводов» в сети «ВКонтакте» автолюбитель пожаловался, что во время езды по скоростному шоссе на его LADA Granta FL неожиданно потухли все приборы, застыли стрелки и потухла подсветка: «Ехал по трассе – отключилась приборка, полностью». При этом машина спокойно поехала дальше, что хоть как-то успокоило взволнованного автомобилиста.

Помимо этого, во время отключения приборной панели водитель услышал отчётливый щелчок, потому владелец LADA Granta FL уже успел подумать, что резко сгорело что-то в моторном отсеке. Комментаторы в сети поспешили успокоить водителя, и предложили ему, для начала, не поднимать панику, а попробовать заменить предохранитель: «Или хотя бы просто его пошевелить – тоже такое было, потом дальше поехал».

Один из «грантоводов» предположил, что необычная проблема с электроникой LADA Granta FL может быть связана с тем, что к прикуривателю был подсоединён авторегистратор, причём вставлен он в разъём – под наклоном, из-за чего и произошло небольшое короткое замыкание: «Сигнал нажми – если не работает, то предохранитель. Помощнее поставь тогда».

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Автор - Алекс Ройзман
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