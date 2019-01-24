В сети показали рендеры классических прототипов в современном воплощении

Сегодня, 19:00 \\ Авто/Мото

Часто автомобильные компании привозят на автосалоны концепты, позволяющие судить о внешности и технологиях будущего автомобиля. Независимые художники подготовили несколько рендеров этих прототипов в современной интерпретации.

Лидером составленной подборки стал эскиз BMW 2800 Spicup 1969 года, получивший фирменную решетку BMW и светодиодную оптику. Чтобы придать концепту современный облик ушло всего несколько часов. Далее стоит отметить концепт Mazda RX500 1971 года, который обзавелся агрессивными линиями и зеленым цветом, который подчеркивает его индивидуальность – дебют машины прошел в серебристом цвете.

Еще одним прототипом с современным воплощением стал Chevrolet Aerovette 1976 года с более заостренной задней частью, современными светодиодными фарами и низкопрофильной резиной на обновленных колесных дисках. Автомобиль во много напоминает купе Chevrolet Corvette. Последним стал рендер 4-местного Lamborghini Marzal 1974 года, создаваемый для поездок по живописным местам. Автомобиль кардинально изменился для обретения современного вида.

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Автор - Михаил Соболев
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