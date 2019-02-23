Ресурс в 1 000 000 километров: Компания JAC представила электро-кроссовер iEVS4

На автосалоне в Шанхае китайский бренд решил удивить публику демонстрацией своей новой разработки с впечатляющим запасом хода.

Кроссовер с электрическим приводом, получивший название JAC iEVS4, можно будет купить в Китае уже в ближайшее время, а пока что компания производитель решила поделиться техническими возможностями автомобиля и рассказать о его ресурсоёмкости. Амбициозная новинка получит несколько различных комплектаций с варьирующимися показателями мощности силовой установки.

В своей максимальной версии JAC iEVS4 будет способен преодолевать 470 км без подзарядки. Городской кроссовер, таким образом, в случае эксплуатации по принципу «дом-работа-дом», придётся подзаряжать не чаще раза в неделю, а функция быстрой зарядки позволит восполнять батарею на 50% менее чем за 30 мин.

Ещё одна приятная опция заключается в возможности «мгновенной зарядки» – в экстренных случаях всего 10 минут подключения к электросети потребуется, чтобы машина могла проехать 80 км. Самым интересным здесь окажется заявленный ресурс источников питания. Как обещают производители, он будет равен 1 000 000 километров.