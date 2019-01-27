«Гудит, как не в себя»: На «отвратительную» шумоизоляцию Renault Logan с пробегом пожаловались в сети

Как заявили комментаторы, штатная «шумка» на французском бестселлере не выдерживает никакой критики.

В сообществе о Renault Logan «ВКонтакте» один из водителей поинтересовался, как обстоят дела с шумоизоляцией популярного автомобиля 2007-2009 годов выпуска. Но по словам автолюбителей, у подержанного «Логана», вне особой зависимости от возраста, проблемы с «шумкой» будут всегда.

Для начала, один из комментаторов уточнил, что к коробке передач Renault Logan претензий нет никаких, поскольку она практически не шумит, а вот если речь идёт о моторе, то здесь уже всё становится крайне печально, поскольку длинные поездки из-за «отвратительной», по словам водителей, шумоизоляции, превращаются в «настоящий ад».

«Двигатель даже мёртвого разбудит, его слышно всегда!», – пожаловались владельцы Renault Logan в сети, а потом заявили, что помимо претензий к шумоизоляции, из-за которой становится крайне трудно с комфортом передвигаться внутри этой машины, «Логану» особо-то и предъявить нечего, ведь в остальном автомобиль достаточно надежный.

Впрочем, нашлось пару водителей, рассказавших, что громко шумит на Renault Logan вовсе не один лишь мотор: «У меня пробег всего лишь 700 километров, а коробка, особенно на 5 скорости, гудит, как не в себя!».