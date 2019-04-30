«На турбо поинтересней»: Почему не стоит покупать Volkswagen Polo с «атмосферником» – сеть

Комментаторы убеждены, что в плане динамики и управляемости турбированный «немец» даст 100 очков вперед автомобилю со стандартным мотором.

В сообществе владельцев Volkswagen Polo соцсети «ВКонтакте», один из водителей попросил совета: у него появилась возможность приобрести себе «Поло» с 1,8-литровым «атмосферником», потому у подписчиков группы он решил узнать, какие «болячки» его ожидают и на что в принципе стоит обратить внимание, покупая себе «немца» с таким мотором.

Однако комментаторы попытались разубедить водителя, рассказав ему о том, почему Volkswagen Polo с 1,8-литровым двигателем покупать не стоит. По мнению автолюбителей, на этой силовой установке машина попросту «не едет», потому стоит обратить своё внимание исключительно на 2,0-литровый атмосферный мотор: «Лучший мотор из всей линейки».

В обслуживании двигатель на 2,0 литра куда проще несмотря на то, что несколько проигрывает конкуренту по мощности. Один из владельцев VW Golf даже пожаловался, что на разного рода ремонтные работы с 1,8-литровым мотором ему пришлось потратить столько денег, что с запасом хватило бы на полноценную замену силового агрегата: «Вложил в него денег на целый свап!».

Подводя итог своим рекомендациям, водители заметили, что в том случае, если вариант с 2,0-литровым Volkswagen Golf кажется автомобилисту слишком дорогим, то есть резон обратить внимание на варианты с турбомотором, поскольку они и достаточно надежны, и в обслуживании неприхотливы: «На турбо ездить поинтереснее будет».