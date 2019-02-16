«Абсолютно неэкономный автомобиль»: О стоимости содержания Nissan Qashqai после 5 лет активной эксплуатации рассказал блогер

Сегодня, 11:30 \\ Авто/Мото

Японский кроссовер привлекает своей внешностью и технологичностью, но может оттолкнуть дороговизной владения.

Nissan Qashqai в кузове J11 привлекает многих автолюбителей, но мало кто знает в какую сумму им выльется владением машиной. Блогер Валера Карлин рассказал о стоимости содержания кроссовера за 5 лет активной эксплуатации.

По словам владельца, он обладает топовым Nissan Qashqai на протяжении 5 лет, и сделал вывод, что «Кашкай» - «абсолютно неэкономный автомобиль», так как на 100 км «японец» «съедает» 11 литров горючего, а при агрессивном стиле вождения расход может превысить и 15 литров топлива. Помимо того, ежегодный платеж по «КАСКО» за «Кашкай» составляет от 50 000 до 70 000 рублей, а за 5 лет этот показатель достиг 290 000 рублей.

Обслуживание японского кроссовера через «официалов» тоже оказалось недешевым – каждое четно ТО обходилось в 5 000 рублей, а нечетное стоило 13 000 рублей. За 5 лет за обслуживание Nissan Qashqai пришлось заплатить 54 000 рублей без учета расходных материалов. Ежемесячно на своем «Кашкае» автомобилист проезжает от 2 600 до 3 000 км, а траты на бензин каждый месяц составили 13 000 – 14 000 рублей. За каждый месяц содержания японского кроссовера в целом выходит около 20 000 рублей.

Ранее сообщалось, что сбор предзаказов на обновленный Nissan Qashqa стартовал в марте текущего года, а базовая версия популярного «японца» обойдется от 1 290 000 рублей. За эти деньги стандартная комплектация «Кашкая» получит ABS, ESC, ассистент автоматического торможения, ассистент старта-подъема, 6 регулировками сидений и интерфейсом Bluetooth.

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Автор - Михаил Соболев
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