Народный спорткар: Внешность LADA Granta Sport рассекретили на рендерных снимках

Дизайнеры популярного автопортала попытались предположить, как будет выглядеть обновленная спортивная «Гранта».

Независимые художники сайта «Колёса.ру» попробовали «рассекретить» экстерьер фейслифтовой LADA Granta Sport, которая до этого попала в объективы фотошпионов на тестовых заездах. Несмотря на то, что автомобиль был покрыт камуфляжем, дизайнерам удалось крайне правдоподобно передать все изменения, которые будут отличать спортивную «Гранту» от стандартной.

По сравнению с LADA Granta FL, «народный» спорткар» получит новые боковые пороги, стильные диски, а также существенно переработанную корму – задний бампер вкупе с бутафорским диффузором сделают автомобиль ещё сильнее похожим на LADA Vesta Sport, а дополнят картину спойлер со светодиодной подсветкой на багажнике, а также существенно измененные настройки подвески.

Спортивная подвеска с заниженным клиренсом и задними дисковыми тормозами будет обеспечивать LADA Granta Sport неплохую управляемость на скоростных трассах, а достойная динамика будет достигаться за счёт усовершенствованного 1,6-литрового мотора, выдающего уже 120 «кобыл». Премьера спортивной «Гранты» ожидается летом этого года.