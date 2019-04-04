Народный спорткар: Внешность LADA Granta Sport рассекретили на рендерных снимках

Сегодня, 10:40 \\ Авто/Мото

Дизайнеры популярного автопортала попытались предположить, как будет выглядеть обновленная спортивная «Гранта».

Независимые художники сайта «Колёса.ру» попробовали «рассекретить» экстерьер фейслифтовой LADA Granta Sport, которая до этого попала в объективы фотошпионов на тестовых заездах. Несмотря на то, что автомобиль был покрыт камуфляжем, дизайнерам удалось крайне правдоподобно передать все изменения, которые будут отличать спортивную «Гранту» от стандартной.

По сравнению с LADA Granta FL, «народный» спорткар» получит новые боковые пороги, стильные диски, а также существенно переработанную корму – задний бампер вкупе с бутафорским диффузором сделают автомобиль ещё сильнее похожим на LADA Vesta Sport, а дополнят картину спойлер со светодиодной подсветкой на багажнике, а также существенно измененные настройки подвески.

Спортивная подвеска с заниженным клиренсом и задними дисковыми тормозами будет обеспечивать LADA Granta Sport неплохую управляемость на скоростных трассах, а достойная динамика будет достигаться за счёт усовершенствованного 1,6-литрового мотора, выдающего уже 120 «кобыл». Премьера спортивной «Гранты» ожидается летом этого года.

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Автор - Алекс Ройзман
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