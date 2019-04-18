«Шумит будто спорткар»: О посторонних звуках при разгоне LADA Vesta SW рассказал владелец

Сегодня, 09:52 \\ Авто/Мото

Из-за неприятного шума, водителю «Весты» пришлось позабыть о быстрых обгонах на трассе и резком наборе скорости.

Как рассказал владелец LADA Vesta SW в автомобильном сообществе «ВКонтакте», на его универсале с пробегом всего лишь в 10500 километров стал наблюдаться посторонний звук. Изначально водитель «грешил» на механическую коробку передач, но механики подтвердили, что с трансмиссией никаких проблем нет и вовсе, что оставило автолюбителя в ещё большем неведении: «Шумит будто спорткар, раньше такого не замечал».

Автомобилист уточнил, что эти звуки появляются лишь при резком разгоне его LADA Vesta SW, а если набирать скорость плавно – то всё идёт своим чередом, однако данный факт водителя не радует, поскольку на дорогах ему постоянно встречаются моменты, в которых ему приходится быстро жать на педаль газа.

Комментаторы в сети предложили владельцу проблемной LADA Vesta SW несколько возможных причин для этих неприятных звуков и посоветовали не тратить время зря и обратиться к официальному дилеру с жалобой и желанием обслуживания и ремонта по гарантии: «Гофра глушителя это, растягивается при резком ускорении», «Тоже рычит, как на Субару трехлитровом».

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Автор - Алекс Ройзман
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