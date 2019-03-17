Электро-хэтч в камуфляже: Renault Kwid 2020 запечатлели на дорожных тестах в Индии

Судя по обилию маскировочной плёнки, по сравнению с концептом Kwid EV произошёл целый ряд изменений.

Фотошпионам удалось запечатлеть ожидаемый электрический хэтчбек Renault Kwid 2020 модельного года, облачённый в плотные слои камуфляжа. Автомобиль, судя по всему, проходил дорожные тесты на улицах в Индии, потому в ближайшее время можно ожидать информации о старте продаж автомобиля не только на авторынке Поднебесной, но и здесь.

В Китае данная модель должна появиться до середины следующего года, а официальная презентация электро-хэтча намечена на конец 2019-го. Судя по снимкам, от своего концептуального собрата новый Renault Kwid позаимствовал головную оптику и схожую радиаторную решетку, а также общие силуэты переднего бампера.

Напомним, французский автогигант в этом году анонсировал выход 4 новых моделей, премьера которых должна состояться на индийском рынке. Помимо электрического Renault Kwid речь идёт о рестайлинговом кроссовере Duster, и 7-местного MPV Viber, а также компактного паркетника с кодовым названием HBC, дебюта которого придётся подождать до следующего года.