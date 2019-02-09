Стремительный силуэт и новая оптика: Купеобразный Volkswagen Teramont X готов дебютировать в Китае

Вчера, 16:18 \\ Авто/Мото

На авторынок Поднебесной «заряженная» модель немецкого кроссовера выйдет уже в конце весны.

От российской версии новое кросс-купе Volkswagen Teramont X отличается вытянутым, стремительным силуэтом, а также новой светодиодной оптикой, сужающейся ближе к фальш-решетке радиатора. Помимо этого, автомобиль получил покатую крышу, ДХО и задние фонари на светодиодах, а также несколько видоизмененные бампера.

Габаритные размеры купеобразного Volkswagen Teramont X были уменьшены: на 134 мм в длину и 54 мм в высоту, для придания кузову большей обтекаемости и аэродинамики. Под капотом внедорожника изменений не предвидится – на китайский и американский рынок «немец» выйдет с 2,5-литровым «атмосферником» и 2,0-литровым турбомотором на 299 и 220 «лошадок» соответственно.

В качестве трансмиссии будет предложена роботизированная DSG на 7 скоростей, привод – безальтернативно полный. Стоимость Volkswagen Teramont X официально не объявлена, однако журналисты предполагают, что она может достигнуть 315 тыс. юаней (почти 3 млн рублей).

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Автор - Алекс Ройзман
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