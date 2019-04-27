«Кратковременные провалы»: О проблемах LADA 4х4 при движении рассказал водитель

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Автовладелец пожаловался, что его «Нива» начала очень сильно дёргаться во время езды.

С данным недостатком владелец LADA 4x4 2006 года выпуска столкнулся совсем недавно – водитель начал замечать, что при движении у внедорожника начинаются проблемы: он то дёргается, то мотор начинает троить: «И провалы кратковременные случаются, причём на холостых-то всё хорошо, провалов нет».

Разочарованный автомобилист уточнил, что ни разу не промывал инжектор и не ремонтировал свой мотор, ведь попросту не было повода, и за последнее время лишь фильтра поменял – никаких больше вмешательств в работу LADA 4x4 произведено не было. Комментаторы в сообществе «ВКонтакте», посвященном российскому внедорожнику, поддержали водителя и предложили ему несколько вариантов решения проблемы.

Один из владельцев «Нивы» посоветовал заменить регулятор холостого хода на дросселе, поскольку старый, во время того, как его переключают, как раз и мог начинать дёргаться: «250 рублей цена вопроса». Также водителю порекомендовали обратить своё внимание на лямбда-зонд на первой банке, отвечающий за давление кислорода: «Недавно была такая же проблема. Лучше менять, а то исход может быть плачевным».

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Автор - Алекс Ройзман
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