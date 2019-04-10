В сети появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Отечественные машиностроители продолжают работу над люксовым «вездеходом», и накануне с ним познакомился глава Минпромторга Денис Мантуров.

В интернете были показаны первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Они были сделаны в рамках осмотра автомобиля Денисом Мантуровым. Стоит сказать, что внешность машины невозможно рассмотреть по кадрам, так как она запечатлена сбоку. Однако, на одном из фото можно увидеть министра, сидящего за рулем внедорожника, благодаря чему понятно, что его салон аналогичен внутреннему пространству седана Aurus.

Можно ожидать, что внешняя составляющая внедорожника Aurus Komendant выполнена в одной концепции с остальными автомобилями проекта «Кортеж». Известно, что «вездеход» строится на Единой модульной платформе, которая взята в основу остальных моделей Aurus. «Комендант» со своими «собратьями» разделил и силовую установку – машина оснащается гибридным агрегатом на базе двигателя V8 4.4 отдачей 598 л.с./880 Нм, сочетающегося с 40-сильным мотором-генератором и 9-АКПП. Полный привод в машине реализован через муфту подключения передней оси.

Напомним, ранее сообщалось, что к Параду Победы в Москве готовятся кабриолеты Aurus. Машины получили трехдверный кузов с расширенными дверями. В связи с этим появился слух, что проект «Кортеж» в будущем представит люксовую машину в кузове купе.