Кабриолет с «особой кнопкой»: Новый лимузин Aurus проехал по Красной Площади

Судя по всему, «президентский» автомобиль примет участие в параде, посвященном Дню Победы.

По крайней мере, на это намекают появившиеся сегодня изображения с Красной Площади, на которых лимузин от Aurus запечатлён с опущенным верхом. Новейший лимузин дополнительно подготовили перед выездом на московскую брусчатку – от стандартной модели он будет отличаться широкими задними дверьми и высококачественными, влагонепроницаемыми материалами, использованными в отделке салона.

Помимо этого, кабриолет получит «особую кнопку», по нажатию на которую амортизаторы Aurus будут переходить в режим снижения уровня вибрации, дабы минимизировать неприятные ощущения для пассажиров, находящихся внутри лимузина. Всё это рассказал журналистам глава проекта Александр Лебедев.

Стоит добавить также, что высоких оценок лимузин Aurus удостоился и от главнокомандующего Сухопутными войсками России – Олег Салюков похвалил отличную эргономику машины, а также приятный звук и впечатляющие габаритные размеры.