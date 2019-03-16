Конкурент Skoda Octavia: В России начались продажи универсала KIA Proceed

Корейская компания KIA вывела на российский рынок универсал KIA Proceed, предлагаемый в двух версиях. Ценник на машину стартует от 1 519 900 рублей.

Под капотом базовой версии KIA Proceed GT Line занимает 1,4-литровый бензиновый двигатель с мощностью 140 лошадиных сил. Помимо всего, универсал в стандартном исполнении обзавелся колесными дисками размером 17 дюймов, электрическими складывающимися зеркалами, двухзонным климат-контролем и мультимедийным центром, позволяющим интегрироваться с Apple CarPlay и Android Auto. Топовая модификация корейского универсала обладает 200-сильным 1,6-литровым агрегатом, приводимым в действие 7-позиционным «роботом» DCT с двойным сцеплением.

Максимальная комплектация KIA Proceed оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, круиз-контролем, ассистентом идентификации дорожных знаков, сиденьем с памятью настроек и мультимедийной установкой с навигационной системой. Топовый вариант «корейца» обойдется в 1 999 000 рублей. Интересно, что на KIA Procced распространяется гарантия в 5 лет и 150 000 км пробега. Конкурентом «корейца» на рынке станет Skoda Octavia в кузове универсал.