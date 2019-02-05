«Китаец с французскими корнями»: К выпуску готовится пикап Changan Kaicene F70

Сегодня, 11:44 \\ Авто/Мото

Машина из КНР строится на базе Peugeot, однако будет оснащаться японскими силовыми установками.

Пикап Changan Kaicene F70 готовится к выпуску, и разработчики уже озвучили первые его подробности. «Китаец с французскими корнями» создается на шасси грузовика Peugeot, и во многом будет повторять своего «донора», но только не моторами для новинки предусмотрены дизельные двигатели от Isuzu на 1,9 и 2,5 л.

Внешне Changan Kaicene F70 отличается от Peugeot видоизмененными бамперами и радиаторной решеткой. В салоне сходств у автомобилей больше оба наделены парящим тачскрином, похожими рулевыми колесами и вентиляционными дефлекторами.

Длина кузова Changan Kaicene F70 составляет 5330 мм при колесной базе размером в 3180 мм. Автомобиль получил грузовую платформу размером 1600/1595/500 мм.

Невзирая на подробности Changan Kaicene F70, китайцы до сих пор не назвали сроки появления машины на рынке. Также неизвестны ценник и география новинки.

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Автор - Макс Обломов
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