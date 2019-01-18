«Машина не годится для бездорожья»: Чего ожидать от подержанного KIA Sorento, рассказал блогер

Сегодня, 04:00 \\ Авто/Мото

Тест-драйв «корейца» выявил недостатки и достоинства кроссовера.

На российской «вторичке» доступны корейские кроссоверы KIA Sorento от 500 000 до 600 000 рублей. Блогер Стас Астафьев детально ознакомился с этим «корейцем» и подробно рассказал чего ожидать от данного автомобиля.

Рассматриваемый KIA Sorento выпустили в 2008 году и обходится в 570 000 рублей. Этот «кореец» сохранил хорошее состояние и его пробег достигает 137 000 км. Подкапотное пространство «Соренто» занимает 3,3-литровый бензиновый мотор на 6 цилиндров. По словам блогера, бензиновая версия «Соренто» на «вторичке» - это оптимальный вариант, так как дизели очень ненадежны и часто ломаются, а помимо того у них часто бывают проблемы с топливной системой. Еще эксперт отметил, что дизельные агрегаты расходуют много топлива и громко тарахтят.

Астафьев отметил, что салон подержанного KIA Sorento отличается комфортабельностью и очень приятен – все необходимые опции под рукой, а кресла очень удобны. При движении в «Соренто» ощущается комфорт, так как двигатель отличается тихоходностью. На 100 км «Соренто» «съедает» 20 литров топлива, а чтобы умерить «аппетит» кроссовера понадобится установка ГБО.

Блогер отметил, что KIA Sorento лучше использовать как семейный автомобиль, так как при разгоне до 120 км/ч очень страдает управляемость – автомобиль кренится и «гуляет» по разным сторонам. «Машина не годится для бездорожья», - так охарактеризовал «Соренто» эксперт.

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Автор - Михаил Соболев
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