Пафос или легенда? Toyota Land Cruiser 80 за 2 млн рублей испытал на бездорожье эксперт

Обзорщик решил выяснить, действительно ли «Крузак» может похвастать впечатляющей проходимостью, или же вся его внедорожная слава – не более, чем красивый миф.

Toyota Land Cruiser 80 1993 года выпуска является автомобилем обзорщика с канала Legenda 306, потому к испытанию своего внедорожника за 2 000 000 рублей, блогер подошёл со всей серьезностью. Изначально данный автомобиль делался для экспедиций, но с тем уклоном, чтобы проехать на ней можно было в любую точку мира.

Теперь эксперт решил определиться окончательно, действительно ли Toyota Land Cruiser 80 – легенда, или же тут больше пафоса, чем проходимости на деле. Для начала, автомобилю понадобилось преодолеть нетронутую заснеженную равнину. И «японец», расшвыривая снег во все стороны, аки заправский ледокол, со своей задачей справился, оставив позади себя внушительную колею для дальнейших заездов.

Далее перед японским внедорожником предстало крайне трудное испытание – проезд по подмороженному глубокому ручью, и вот здесь уже возникли проблемы. Автомобиль слишком сильно разогнался, застряв в итоге почти по верхнюю кромку колёс. На помощь пришла ехавшая рядом LADA 4x4, доставшая Toyota Land Cruiser из снежного плена. Результатом заезда водитель остался не очень доволен, уточнив, что его «Крузаку» просто не повезло: «Он себя ещё покажет!».