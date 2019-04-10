Особенности военного кабриолета Aurus раскрыл Денис Мантуров

Новые роскошные автомобили готовятся к Параду Победы, и сменят на праздничном мероприяти легендарные «ЗиЛы».

Накануне особенности военного кабриолета Aurus раскрыл глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По словам чиновника, машина во многом схожа с седаном проекта «Кортеж», ведь она тоже построена на Единой модульной платформе и приводится в движение комбинированной силовой установкой на базе мотора V8 отдачей 600 л.с. в связке с 9-АКПП. Также кабриолет наделен полным приводом.

Спереди кабриолет Aurus повторяет седан, но сбоку машина существенно изменилась. По словам господина Мантурова, праздничные машины наделены иными обводами кузова, сокращенным на 20 мм дорожным просветом, приподнятой плечевой линией. Двери кабриолета расширены, за счет чего повышено удобство посадки на задние кресла машины.

Для праздничных машин Aurus также предусмотрены дополнительный поручень и стойка с микрофонами. Специальные материалы отделки салона кабриолетов позволяют использовать машины в дождливую погоду. Кроме того, машины наделены складным мягким верхом. Денис Мантуров подытожил, что автомобили управляемы и устойчивы на уровне современных машин, и превосходят многие из них по энерговооруженности.

Напомним, машины марки Aurus разрабатываются в рамках проекта «Кортеж» последние шесть лет. На их создание потрачено более 12 млрд рублей, и скоро эти автомобили выйдут на рынок, предположительно, по цене не менее 10 млн рублей за единицу.