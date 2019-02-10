Лайфхак для «Соляриса»: Как избавиться от масложора на Hyundai Solaris подробно рассказал автовладелец

Сегодня, 07:55 \\ Авто/Мото

Автовладелец решил поделиться собственным опытом и поделился им на просторах сети.

Hyundai Solaris после достижения пробега от 100 000 км может расходовать большое количество масла. Блогер Руслан Бекоев подробно рассказал, как избавиться от масложора на корейском седане при большом пробеге.

Интересно, что рассматриваемый «Солярис» выпустили в 2013 году и пробег «корейца» составляет 150 000 км. Автовладелец предполагает, что причиной масложора могут быть задиры на поршнях, но при этом утечки масла с сальников на Hyundai Solaris не наблюдается. Чтобы избавиться от масложора блогер решил применить гидроперит, который растолкли и растворили в горячей дистиллированной воде. Затем используя смывку для карбюратора блогер прочистил клапан картерных газов, а далее была снята заслонка масляного фильтра и ее тоже прочистили.

Далее вооружившись обычной капельницей, блогер начал закачивать воду с гидроперитом в масляный фильтр при помощи вакуумного насоса. Но это необходимо делать постепенно и аккуратно – сама процедура длиться около 3 часов, но если ускорить процесс, то это чревато гидроударом.

После окончания процесса раскоксовки на Hyundai Solaris блогер проехался на своем авто и отметил, что не плавают обороты и на «приборке» не горит значение «Check». В настоящее время наблюдается незначительный расход масла, но чтобы узнать, что полностью избавился от масложора необходимо наездить еще 1 000 км.

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Автор - Михаил Соболев
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