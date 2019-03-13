Как оценить автомобиль перед продажей, рассказали эксперты

Вчера, 18:13 \\ Авто/Мото

Главная трудность, с которой сталкиваются автовладельцы, желающие выставить своего «коня» на продажу – назначение стоимости. Эксперты дали несколько советов, позволяющих реализовать авто быстро и выгодно.

Прежде всего не стоит забывать о предпродажной подготовке, чтобы машина обрела более привлекательный вид. Мелкие дефекты нужно устранить, а сколы подкрасить. Также важно подсчитать, какие вложения потребует автомобиль в ближайшем будущем. Покупателей привлекает честность, поэтому стоит указать в объявлении, на замену каких деталей им придётся потратиться.

Для оценки стоимости авто можно прибегнуть к услугам профессионалов, но также достаточно будет популярных сайтов с объявлениями о продажи подержанного транспорта. Воспользовавшись фильтрами, легко найти ту же модель на рынке и узнать ценовой диапазон.

Далее нужно определиться со сроками продажи. Если деньги нужны срочно, устанавливайте такую цену, которая позволит конкурировать с самыми «вкусными» предложениями. Если торопиться некуда, ставьте ценник повыше и обязательно укажите, что уместен торг.

Отметим, что покупатели, как правило, рассматривает объявления о продаже авто от меньшей к большей стоимости, поэтому слишком «раздувать» прайс тоже не стоит, так как до самых дорогих вариантов мало кто доберётся.

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Автор - Алина Руднева
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