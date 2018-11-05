Daimler негодует: Ким Чен Ын приехал на встречу с Путиным на лимузине Mercedes-Benz Pullman

Немцы озадачены тем, что северокорейский лидер ездит на машине, которую, как они утверждают, не изготавливали для политика.

Западные СМИ озабочены тем, что Ким Чен Ын приехал на встречу с Путиным на лимузине Mercedes-Benz Pullman, а не только самим фактом громкого политического события. Примечательно, что северокорейского лидера сопровождал давно снятый с производства редкий Maybach 62S. Daimler негодует по этому поводу и утверждает, что концерн не делал машин для политика. Компания прокомментировала ситуацию следующим заявлением: «Мы не имеем деловых связей с КНДР уже более 15 лет и строго соблюдаем эмбарго».

Напомним, Ким Чен Ын подпадает под санкции ООН. Они запрещают продажу предметов роскоши политику, однако дорогие немецкие машины оказались в его распоряжении. В Daimler полагают, что машины попали в КНДР с помощью «третьих рук». Концерн не ведет контроль вторичного рынка, а потому не может отслеживать «перемещения» подержанных машин, выпущенных им.

К слову, Mercedes-Benz Pullman представляет своего рода «люксовый танк». Машина часто используется первыми лицами, а потому имеет роскошное оснащение и хорошо защищена от пуль и взрывов.