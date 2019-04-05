«Домик четвертого поросенка»: Необычный «дом на колесах» Ford F-Series повеселил пользователей сети

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Автомобилисты привыкли называть «домами на колесах» различные трейлеры и кемперы, но в сети появился снимок транспортного средства, которое вывело это понятие на новый уровень.

В автомобильном сообществе портала «Пикабу» разместили фотографию самодельного «автодома», созданного на базе американского пикапа Ford F-Series. Особенность этого автомобиля в том, что его жилой модуль выглядит как самый настоящий дом: облицованный сайдингом, с деревянной дверью, сводчатой крышей, фонариками, кондиционером и лопатой на крючке – видимо, хозяин пикапа руководствуется принципом «все свое вожу с собой».

Комментаторам показалось, что выглядит «домик на колесах» в таком кустарном исполнении достаточно смешно. Один сравнил его с автомобилем клоуна из советского мультфильма «Приключения поросенка Фунтика», а кто-то назвал машину «домиком четвертого поросенка», по аналогии с популярной детской сказкой про трех поросят.

«Механическая улитка!» – охарактеризовал автодом один из пользователей. «А где ящик для счетов за коммуналку?» – поинтересовался другой.

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Автор - Марина Кравченко
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