«Домик четвертого поросенка»: Необычный «дом на колесах» Ford F-Series повеселил пользователей сети

Автомобилисты привыкли называть «домами на колесах» различные трейлеры и кемперы, но в сети появился снимок транспортного средства, которое вывело это понятие на новый уровень.

В автомобильном сообществе портала «Пикабу» разместили фотографию самодельного «автодома», созданного на базе американского пикапа Ford F-Series. Особенность этого автомобиля в том, что его жилой модуль выглядит как самый настоящий дом: облицованный сайдингом, с деревянной дверью, сводчатой крышей, фонариками, кондиционером и лопатой на крючке – видимо, хозяин пикапа руководствуется принципом «все свое вожу с собой».

Комментаторам показалось, что выглядит «домик на колесах» в таком кустарном исполнении достаточно смешно. Один сравнил его с автомобилем клоуна из советского мультфильма «Приключения поросенка Фунтика», а кто-то назвал машину «домиком четвертого поросенка», по аналогии с популярной детской сказкой про трех поросят.

«Механическая улитка!» – охарактеризовал автодом один из пользователей. «А где ящик для счетов за коммуналку?» – поинтересовался другой.