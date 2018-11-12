«Бомба на колесах»: Эксперты назвали преимущества и минусы ГБО

Вчера, 21:00 \\ Авто/Мото

В стремлении сэкономить россияне все чаще прибегают к использованию газа для заправки своих машин, а потому эксперты решили рассказать о его плюсах и недостатках.

Накануне экспертами были названы преимущества и минусы ГБО, и начала они с преимущества оного, в первую очередь упомянув экономию. Газобаллонное оборудование можно установить на машину в России примерно в 200-500 долларов, а на газ уходит примерно на 40% меньше денег, чем на бензин, а потому, для водителей, которые много ездят, затраты на ГБО окупаются достаточно быстро.

Автомобили, использующие газ как топливо, наносят меньше вреда окружающей среде, так как при сгорании газа выделяется меньше вредных веществ. Также ГБО обеспечивает машине «битопливность», благодаря которой можно существенно увеличить запас хода.

Невзирая на плюсы ГБО, оно имеет и существенные недостатки. Так, в серьезном ДТП машина на газе это «бомба на колесах». Дело в том, что при сильном ударе в переднюю часть авто, велика вероятность взрыва баллона с топливом. Также при использовании газа снижается предельная скорость машины, а еще, газовый баллон сокращает место в багажнике.

К слову, выигрышность или ущербность во многом зависит от того, кто его устанавливал. Чем больше компетентность мастеров и выше качество оборудования, тем меньше вероятность несчастных случаев и эффективнее экономия. Также стоит сказать, что европейцы в вопросе ГБО более требовательны к безопасности. А потому, используют в газобаллонном оборудовании специальные клапаны, которые при разрывах в системе препятствуют подаче газа, что снижает вероятность его возгорания.

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Автор - Макс Обломов
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