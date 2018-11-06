СП «GM-АВТОВАЗ» продлило скидки на Chevrolet Niva

Сегодня, 12:49 \\ Авто/Мото

Государственные программы «Покупка в кредит» и «Трейд-ин» для модели Chevrolet Niva продлены до 31 марта.

Уточним, что до 15 марта при покупке Chevrolet Niva по вышеназванным программам максимальная выгода может составить 112 000 рублей. Она возможна при совмещении двух предложений и при выборе модели, выпущенной в минувшем году.

Скидка при приобретении Chevrolet Niva по программе «Покупка в кредит» достигает 35 000 рублей. При покупке машины на условиях «Трейд-ин» можно сэкономить до 30 000 рублей. Первая программа доступна исключительно для физлиц.

Напомним, 22 января на рынок отправился внедорожник Chevrolet Niva с обновленным оснащением. Судя по новому ОТТС модели, автомобиль теперь начиная с базовой версии предлагается с водительским эйрбэгом, ABS и системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Максимальная версия машины ценой 799 000 рублей дополнена улучшенной шумоизоляцией. Стандартный внедорожник стоит 680 000 рублей.

 

К слову, спрос на Chevrolet Niva заметно падает. По итогам января машина разошлась тиражом в 1 354 единицы с «минусом» в 23% в годовом сравнении.

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