В России начались продажи обновленного кроссовера Renault Duster

«Народный» Renault Duster претерпел очередную модернизацию для России, которая стала самой масштабной в РФ с 2015 года.

Больше всего преобразований в Renault Duster 2019 произошло с интерьером. Машина наделена новым рулем и обивкой кресел, получивших серебристую прострочку. Для максимальной комплектации авто предусмотрены комбинированная отделка, кнопка управления обогревом лобового стекла на центральной консоли, улучшенная система мультимедиа с тачскрином на 7 дюймов, поддерживающая работу с Android Auto и Apple CarPlay.

С обновлением переименовались комплектации Renault Duster. Стандартную Autentique изменили на Access. Сборка Expression сменилась на Life. Privilege теперь предлагается как Drive, а «топовая» Luxe Privilege переименована в Drive Plus.

Базовый переднеприводный Renault Duster 2019 теперь предлагается в России за 709 000 рублей. Машина оснащена мотором 1.6, производительность которого составляет 114 л.с.

Версия Life получила пассажирский эйрбэг, черные боковые стойки, бортовой компьютер. Стоимость данной комплектации составляет 859 990 рублей.

За версию Drive придется заплатить 987 990 рублей, а Drive Plus стоит 1 082 990 рублей. Самая полная сборка Renault Duster с мотором 2.0, полным приводом и АКПП стоит 1 132 990 рублей.