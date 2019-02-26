«Комплексный подход»: Как улучшить свет фар Mitsubishi Pajero в 16 раз рассказал эксперт

Сегодня, 10:44 \\ Авто/Мото

Мастер рассказал о распространенной проблеме японского внедорожника, а также о том, как ее решить.

Специалист сообщил, что у многих внедорожников Mitsubishi Pajero 4 после 100 000 км пробега начинают «проседать» фары. Осветители теряют свою эффективность, и требуют ремонта. На YouTube-канале «Мастерская Автосвета» эксперт рассказал, как можно улучшить свет фар машины в 16 раз.

По словам эксперта, для решения проблемы нужен комплексный подход. Недавно к мастеру обратился за помощью клиент с Mitsubishi Pajero 4 2013 года, проехавшим 120 000 км. У машины существенно ухудшился свет фар. Автомобиль оснащался моно-ксеноновыми лампами ближнего света и галогеновыми лампами дальнего света. В первую очередь, были заменены именно лампы, что уже дало неплохой результат. Однако, машина также получила новые линзы Hella 5P. Благодаря переходным рамкам эти линзы устанавливаются на внедорожник как штатные.

Далее осветители требуют чистки. Стекла и отражатели моются и полируются. Кроме того, в осветителях нужно удалить старый герметик. Завершительным этапом улучшения фар является их регулировка, позволяющая максимально повысить эффективность светового пучка.

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