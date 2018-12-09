«АвтоВАЗ», задумайся!»: В сети продолжают «требовать» LADA Vesta в кузове пикап

На просторах интернета продолжают появляться разнообразные рендерные изображения переработанной LADA Vesta – народные умельцы представляют её в кузове пикап.

Вот уже который год независимые дизайнеры публикуют своё видение того, каким мог бы стать первый российский пикап, собранный на базе «Весты», однако компания «АвтоВАЗ» продолжает игнорировать данные «разработки». Некоторые из данных проектов реалистичны настолько, что начинает казаться – данная модель имела бы все шансы на коммерческий успех.

Компактный грузовичок представляют в разных цветах кузова, с двумя и четырьмя дверьми, со стандартным и усиленным обвесом и не только – всё действительно говорит о том, что российские автолюбители крайне заинтересованы в появлении на свет LADA Vesta Pickup. Впрочем, эксперты такого ажиотажа не разделяют, уточняя, что пикапы сами по себе – крайне малопопулярный вид транспорта, и потому переработанную «Весту» скорее всего ждал бы провал.

Одна только адаптация шасси под новый кузов может буквально влететь «в копеечку», однако комментаторы в сети не унимаются, и просят отечественного производителя хотя бы подумать над данным вопросом: «АвтоВАЗ, задумайся!», «Давай уже пикап».