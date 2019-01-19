«Битва легенд»: В сети раскритиковали обзор-сравнение Land Cruiser Prado и RAV4

Сегодня, 17:39 \\ Авто/Мото

Автоблогеры провели ряд испытаний, целью которых было сравнить две популярные модели от Toyota. Однако далеко не все автолюбители оценили «клоунский» формат.

Ведущие YouTube-канала «Своя рубрика» сняли «битву легенд» – Toyota Land Cruiser Prado и RAV4. «Непредвзятый» обзор должен задумывался весёлым и динамичным, но многих комментаторов смутил несерьёзный подход блогеров к оценке автомобилей.

Проверка экологичности японских машин воздушными шариками, замер дорожного просвета трубой и тест на заснеженном бездорожье, на который по неизвестной причине отправился только «Крузак», действительно нельзя назвать объективными тестами. Также нелепо выглядела проверка тормозных систем и размеров багажников.

«Не хватает красных носов и колпаков, клоунада», «Не так уж все и непредвзято, да и весь этот челлендж выглядит немного смехотворно», «Скоро новый «Рав» выходит, старый продавать надо», – написали автолюбители в комментариях.

Также пользователи обратили внимание, что симпатии обзорщиков с самого начала были на стороне Toyota RAV4. Однако некоторые пользователи положительно отреагировали на сравнение Toyota Land Cruiser Prado и RAV4, посчитав его забавным.

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