Эксперты рассказали, как как «умирает» автомобильный генератор

Поломка автомобильного генератора может неожиданно настигнуть даже водителя, который не первый год пользуется транспортным средством, поэтому лучше узнать, как всё-таки предугадать его выход из строя.

Прежде всего, следует провести диагностику генератора в том случае, если за последний год неоднократно менялся аккумулятор. Он часто выходит из строя, когда из-за неисправности в электронике регулятора напряжения генератор подает на аккумулятор чересчур высокий ток.

Если вечером и ночью становится заметно, что оптика автомобиля дает слишком слабое и тусклое освещение, либо меняет яркость и мерцает, это тоже может быть связано с неисправностью приводного ремня генератора.

Если подкапотное пространство вашей машины издает странные звуки, это, конечно, может означать множество разных проблем, но, в том числе, и неполадки с генератором. Например, слабо натянутый приводной ремень может «свистеть», изношенные подшипники качения или скольжения – шуршать, а обмотка статора генератора при замыкании – издавать электрический гул.

Ну и самый явный признак неисправного генератора – это появление на приборной панели индикатора заряда аккумулятора, который не пропадает почти сразу после запуска авто. В этом случае необходимо незамедлительно ехать в автосервис, отключив все энергозатратные опции вроде электрообогрева, музыки, кондиционера и т.д. – и не забывать, что хода машины может хватить только на десяток-два километров.