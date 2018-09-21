Внедорожник УАЗ «Патриот» получил особую версию Life Style

УАЗ показал публике особую лимитированную версию внедорожника «Патриот» с приставкой Life Style, который уже запущен в производство.



Сообщается, что версию Life Style от стандартного «Патриота» по экстерьеру отличает только новый окрас кузова – насыщенный зелёный, новые диски, коврики из текстиля и, конечно, соответствующие шильдики с надписью «Life Style», размещенные на водительской и багажной дверцах автомобиля. А вот в плане технического оснащения внедорожника изменений не произошло – автомобиль начинён теми же опциями, что и в пакете «Оптимум».

Принимать заказы на выпуск УАЗ «Патриот» в варианте Life Style дилеры станут в марте. По программе скидок от государственной программы «Первый автомобиль», данная версия будет стоить 894 тыс. рублей. Говорят, что Ульяновский завод выпустит лишь 300 единиц авто спецверсии.