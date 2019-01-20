Автоэксперты рассказали о новых авто за 800 000 рублей

Несмотря на то, что 800 000 рублей – достаточно скромный капитал для приобретения нового автомобиля, выбрать все равно есть из чего. Автоэксперты рассказали о новых машинах в этой ценовой категории.

Стоимость автомобилей продолжает расти, поэтому количество машин, которые можно приобрести за 800 000 рублей заметно сократился. Автоэксперты отмечают, что в списке есть достаточно достойных моделей.

В сегменте машин до 800 000 рублей обширный выбор моделей, которые будут отвечать разным потребностям и способны служить разным целям. Стоит сразу исключить авто С-класса, однако за эту сумму можно приобрести и универсал, и седан и даже кроссовер. Кроме того, не всегда это будет базовая комплектация.

Также автоэксперты исключили почти весь сегмент В, в том числе и китайских представителей. В результате в списке оказались отечественные: LADA Vesta SW и SW Cross, XRAY и «Нива». Также подошли Renault Logan, Logan Stepway и Chevrolet Niva. В бюджет вписываются и популярные KIA Rio и Volkswagen Polo.