Автоэксперты рассказали о новых авто за 800 000 рублей

Сегодня, 14:16 \\ Авто/Мото

Несмотря на то, что 800 000 рублей – достаточно скромный капитал для приобретения нового автомобиля, выбрать все равно есть из чего. Автоэксперты рассказали о новых машинах в этой ценовой категории.

Стоимость автомобилей продолжает расти, поэтому количество машин, которые можно приобрести за 800 000 рублей заметно сократился. Автоэксперты отмечают, что в списке есть достаточно достойных моделей.

В сегменте машин до 800 000 рублей обширный выбор моделей, которые будут отвечать разным потребностям и способны служить разным целям. Стоит сразу исключить авто С-класса, однако за эту сумму можно приобрести и универсал, и седан и даже кроссовер. Кроме того, не всегда это будет базовая комплектация.

Также автоэксперты исключили почти весь сегмент В, в том числе и китайских представителей. В результате в списке оказались отечественные: LADA Vesta SW и SW Cross, XRAY и «Нива». Также подошли Renault Logan, Logan Stepway и Chevrolet Niva. В бюджет вписываются и популярные KIA Rio и Volkswagen Polo.

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Автор - Татьяна Рязанская
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