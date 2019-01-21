«Скучная и пресная машина»: Чем так плох Mitsubishi Mirage, рассказал блогер

Блогер из США разгромил в своем обзоре один из самых дешевых новых автомобилей на американском рынке – Mitsubishi Mirage.

Обзорщик под именем Даг ДеМуро заявил: арендовав эту машину, он понял, что предыдущие казавшиеся ему плохими машины были не такими уж плохими. Несмотря на то, что изначальная цена на Mirage составляет 14 000 долларов, сам производитель делает на неё большие скидки, и новый экземпляр можно отхватить за 10 тысяч. Но обзор лишь подтвердил, что трудно за такую цену ожидать от автомобиля многого.

Приобретя базовую комплектацию Mitsubishi Mirage по дешевой цене, покупатель заметит, что на электростеклоподъемниках, климат-контроле, устройстве центрального замка, регулировке зеркал, аудиосистеме и кондиционере полезные опции автомобиля заканчиваются, а другие вроде круиз-контроля, Bluetooth, портов USB и прочего нужно приобретать отдельно.

Выведя «Мираж» на дорогу, обзорщик отметил, что предполагал худшее, однако слабое ускорение и медленный разгон портят впечатление – хотя чего стоило ожидать от 72-сильного мотора. Блогер отметил, что по управляемости машина не дает водителю уверенности, заставляя его чувствовать, будто он едет не в ней, а на ней – и это в такой маленькой экономичной машине. Плох «Мираж» и отсутствием шумоизоляции – шум шин и жесткой подвески сопровождает постоянно.

В конце блогер пришел к выводу, что это «скучная и пресная машина, худшая в продаже», но отметил, что её все равно покупают те люди, которым просто нужно средство передвижения за небольшую цену.