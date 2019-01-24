Как новый KIA K900 собирается конкурировать с Mercedes-Benz – выяснил эксперт

Блогер выяснил, на что рассчитывает KIA, выпуская на рынок премиальный K900 за 4 млн рублей.

Эксперт Павел Блюденов на своем канале рассказал, что KIA решила сделать перезапуск своего премиального сегмента и полностью заменить KIA Quoris новым K900. Конкурировать, однако, флагманский седан будет с премиум-сегментом некоторых японских и немецких брендов – особенно очевидна ориентированность KIA на Mercedes-Benz.

Внешне KIA K900 действительно выглядит солидно и роскошно, однако, в большей степени это выражается в обилии хромированных деталей. Отделка салона состоит из кожи, шпонированной древесины и алюминия. Для пассажиров сзади предусмотрели порты для зарядки, воздуховоды, а также панель управления для климат-контроля и мультимедиа.

Флагман получил ряд опций вроде различных систем безопасности, нового бортового компьютера, мультируля, системы 360-градусного обзора и подсветки салона.

Под капотом KIA K900 оказался двигатель объемом 3,3 л с отдачей в 249 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой АКПП. Мощности мотора для езды по городу эксперту показалось достаточно. Он отметил, что управление автомобилем очень комфортное, он не дергается и едет плавно. При этом ему не хватило шумоизоляции в салоне и устойчивости подвески.

Блогер отметил, что KIA упорно трудились над выпуском K900, и в итоге автомобиль получился действительно высокого уровня. Единственная проблема производителя теперь – как убедить покупателей потратить 4 млн на их детище, а не премиальный «Мерседес».