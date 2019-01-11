По-прежнему добротный седан: Эксперт вывел на тест-драйв обновлённый Hyundai Elantra

Эксперту удалось сделать обзор Hyundai Elantra 2020 модельного года и выяснить, изменилось ли что-то в его дизайне, оснащении и поведении на дорогах.

Обзором блогер поделился на канале «Autonews». По его словам, рестайлинг Hyundai Elantra в большей степени заключается именно в новом дизайне: ранее нередко принимаемой за «Солярис» машине дали совершенно новое «лицо». Изменилась форма оптики, как задней, так и передней, поменялась радиаторная решетка, бампер, капот.

Кнопку открытия багажного отделения производитель поместил в центр шильдика с лого Hyundai, как у «Сонаты». Сам багажник довольно вместителен, объем – 500 л.

Посадка в задний ряд комфортная, салон просторный – перед коленями остается достаточно места. Для задних пассажиров предусмотрен отдельные воздуховоды, электростеклоподъемники и подогрев сидений. Также в Hyundai Elantra появилась новая «мультимедийка» с тачскрином в 7 дюймов и поддержкой сервисов Android Auto и Apple CarPlay.

На дорогах эксперт тестировал комплектацию «Элантры» с 2-литровым 149-сильным двигателем, работающим совместно с 6-диапазонной АКПП. Блогер отметил, что двигатель имеет достаточную тягу, разгон у машины хороший, обратная связь с дорогой неплохая, управляемость адекватная и понятная. И в общем «Элантра» – это по-прежнему добротный седан, каким он и был до рестайла.

Минусом эксперт назвал оставляющую желать лучшего шумоизоляцию салона: улучшение элементов подвески не помогло убрать лишний шум, и водитель внутри слышит практически всё.