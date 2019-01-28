Новый внедорожник SsangYong Actyon приедет в Европу до конца 2019 года

Сегодня, 08:39 \\ Авто/Мото

Обновлённый южнокорейский кроссовер SsangYong Korando, известный у нас как Actyon, в этом году выйдет на европейский рынок с адаптированными характеристиками.

 

В Европу SsangYong Actyon/Korando приедет с двумя вариантами силовых установок: 1,6-литровым 136-сильным дизельным мотором и 1,5-литровым «атмосферником». Пару им составит 6-ступенчатая механическая либо автоматическая коробка передач, как и в корейской версии. В одной из комплектаций будет доступен полный привод, но только вместе с «автоматом».

Электрическая версия кросса, оснащенная электродвигателем на 188 л.с. и батареей в 61 кВт, скорее всего, появится в Европе в 2020 году.

Оснащен новый европейский SsangYong Actyon 2-зонным климат-контролем, контурной подсветкой интерьера, LED-оптикой, 7 подушками безопасности и цифровой приборной панелью.

 

Дебют новинки состоится 5 марта на Женевском мотор-шоу, а до конца года SsangYong Actyon поступит в продажу. Вот только в России, судя по отсутствию рекламных кампаний бренда, кроссовер можно не ждать.

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