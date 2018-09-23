Представлен обновленный седан Jaguar XE 2020 модельного года

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Бренд Jaguar презентовал обновлённый седан Jaguar XE 2020, который после фейслифтинга стал более «агрессивным».

 

Архитектура кузова у нового седана слегка изменилась, за счет чего он визуально немного больше «присел» и расширился. Поменялась и форма задней и передней оптики, которая стала полностью светодиодной. Изменился дизайн легкосплавных колесных дисков.

Материалы отделки салона у Jaguar XE значительно прибавили в качестве. Седан обзавелся совершенно новым мультимедийным рулем, селектором передач SportShift с режимом Jaguar Drive Control, а также новую «приборку» и зеркало заднего вида – по сути оно заменено монитором, который передает качественное изображение с камеры заднего вида автомобиля.

Моторная гамма модели осталась та же: покупатели могут выбрать двигатель объемом в 2,0 литра мощностью в 247 или 296 лошадиных сил, либо же дизельный турбомотор, выжимающий 180 «лошадей». Доступный тип трансмиссии – автоматическая коробка передач.

 

Стоимость Jaguar XE на рынке Великобритании составляет от 44 967 долларов, а продажи стартуют уже этой весной.

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