Новый Porsche Macan превратится в электромобиль

В 2021 году на авторынок выйдет новый Porsche Macan, который будет оснащаться полностью электрическим двигателем. Об этом проинформировала пресс-служба немецкого премиум-бренда.

Интересно, что новый Porsche Macan станет уже третьим электромобилем после Porsche Taycan и Porsche Taycan Sport Turismo – они выйдут на рынок в конце 2019-начале 2020 года. Серийное производство нового Porsche Macan с электродвигателем наладят на заводе в Лейпциге. Технические параметры нового полностью электрического Porsche Macan пока держатся в секрете, но по словам экспертов, новинку разработают с использованием платформы PPE, которая создавалась в сотрудничестве с Audi AG.

Подкапотное пространство немецкого электрокара от Porsche займут два электродвигателя, расположенные на передней и задней осях. Но мощность батареи пока не называется. В пресс-центре Porsche озвучили новую стратегию, согласно которой к 2025 году все автомобили бренда превратят в электрокары.