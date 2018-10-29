Обновлённую Toyota Camry укомплектуют вариатором вместо «автомата»

Компания Toyota представила обновлённую версию Camry в Китае. Новинка обзавелась новыми опциями, усовершенствованной шумоизоляцией и новой коробкой передач.

Фотографии обновлённого седана уже появились в Сети – по ним видно, что дизайн «Камри» практически не изменился. Зато изменился тип трансмиссии: теперь базовый силовой агрегат объемом в 2,0 литра с отдачей в 178 л.с. будет работать вместе с бесступенчатой коробкой передач. Ранее пару этому двигателю составлял «автомат».

Впрочем, 8-скоростная автоматическая КПП останется, но в более мощной модификации Toyota Camry, укомплектованной 209-сильным мотором 2.5. В России же эта трансмиссия предлагается с мотором V6 объемом на 3,5 литра.

Ещё у новенькой «Камри» увеличился дисплей мультимедийной системы – теперь это 9-дюймовый тачскрин. Появилась возможность подключения к Интернету. Ряд опций также пополнился адаптивным круиз-контролем и системой предотвращений столкновений.

Стоимость обновлённой Toyota Camry на китайском рынке будет объявлена в ближайшие несколько дней.