Volkswagen выведет Jetta в отдельный бюджетный бренд

Сегодня, 12:14 \\ Авто/Мото

Volkswagen собирается создать отдельный суббренд для производства удешевленных версий своих автомобилей в Китае. Уже известно, что в линейку войдут перелицованный кроссовер Tharu и бюджетная версия популярного на местном рынке седана Volkswagen Jetta.

 

Очевидно, что этим шагом компания планирует привлечь к продукции покупателей из небольших городов. Производство удешевленных Jetta будет развернуто на совместном предприятии FAW-Volkswagen в китайской провинции Сычуань.

Заниматься дистрибуцией новых автомобилей будут около двух сотен дилерских центров Поднебесной – под эти цели уже создаются новые рабочие места. Сообщается, что продвигать новинки будут даже с помощью цифровых демонстрационных залов и торговых центров.

 

По предварительным данным, старт продаж первых седанов и кроссоверов ожидается во второй половине 2019 года.

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