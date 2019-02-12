Volkswagen выведет Jetta в отдельный бюджетный бренд

Volkswagen собирается создать отдельный суббренд для производства удешевленных версий своих автомобилей в Китае. Уже известно, что в линейку войдут перелицованный кроссовер Tharu и бюджетная версия популярного на местном рынке седана Volkswagen Jetta.

Очевидно, что этим шагом компания планирует привлечь к продукции покупателей из небольших городов. Производство удешевленных Jetta будет развернуто на совместном предприятии FAW-Volkswagen в китайской провинции Сычуань.

Заниматься дистрибуцией новых автомобилей будут около двух сотен дилерских центров Поднебесной – под эти цели уже создаются новые рабочие места. Сообщается, что продвигать новинки будут даже с помощью цифровых демонстрационных залов и торговых центров.

По предварительным данным, старт продаж первых седанов и кроссоверов ожидается во второй половине 2019 года.