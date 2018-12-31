«300 тысяч километров для «Крузака» - не приговор»: Своими впечатлениями от подержанного Toyota Land Cruiser 200 поделился эксперт

Большой пробег нельзя считать веским основанием пренебрегать прославленным японским внедорожником со «вторички».

Блогер Ярослав Ефремов осмотрел подержанный японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200 2010 года, на котором наездили около 300 000 км. Своими впечатлениями от данного автомобиля эксперт поделился на просторах интернета.

Интересно, что «Крузак» со «вторички» оценили в 1 800 000 рублей. В интерьере «японца» блогер заметил потертые сиденья и грязный потолок весь салон внедорожника нуждается в химчистке. Капот у Toyota Land Cruiser 200 заводской, но другие элементы в подкапотном пространстве уже износились. Эксперт обнаружил обилие грязи и пыли в моторном отсеке, но зато там не было никаких масляных подтеков, что говорит о целостности узлов.

Кроме того, японский внедорожник сохранил фирменный аккумулятор, который все же нуждается в подзарядке. Кузов Toyota Land Cruiser 200 2010 года характеризуется отсутствием сколов, «рыжиков» и других типов коррозии. Также лакокрасочное покрытие на «Крузаке» «родное», а все VIN-номера полностью соответствуют. В багажном отсеке обнаружены небольшие царапины, но в целом багажное отделение характеризуется чистотой и опрятностью.

В заключение блогер отметил, что несмотря на большой пробег, Toyota Land Cruiser 200 2010 года еще может использоваться как для повседневных, так и для поездок на природу. «300 тысяч км для «Крузака» не приговор», подвел итоги эксперт.