Новый эксперимент над «УАЗиком»: Блогер накормил УАЗ «Патриот» бензином АИ-92 и протестировал его

Смена топлива улучшила динамические параметры российского внедорожника.

Блогер Дмитрий Флегантов провел необычный эксперимент – он заправил свой УАЗ «Патриот» 2019 модельного года бензином АИ-92. Что из этого получилось автовладелец рассказал в своем видеоблоге.

Под капотом нового УАЗ «Патриот» разместился мотор ZMZ Pro, соответствующий нормам экостандарта Евро-5 и который очень требователен к качеству топлива – заправлять автомобиль нужно только бензином на проверенных заправках. Блогер решил «накормить» УАЗ «Патриот» не бензином АИ-5, а горючим марки АИ-92, чтобы и сэкономить деньги и поставить эксперимент.

По словам блогера, данная мера позволит УАЗ «Патриот» заправляться на всех проверенных АЗС и мотор не будет работать на низких оборотах. Блогер отправился на ближайшую автозаправку и залил в бензобак АИ-92. После этого, обороты двигателя «держались» стабильно и наблюдается еще и экономия топлива.