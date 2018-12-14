В России появится KIA Soul нового поколения

Представители KIA в России уже сообщали, что новый компактный кроссовер KIA Soul скоро приедет в нашу страну, а теперь в базу Росстандарта загрузили и ОТТС на новую модель.

Сообщается, что, как и европейский вариант, российский KIA Soul построен на базе платформы K2. Его габариты составляют 4197х1801х1600 мм, а расстояние между осями – 2600 мм, что делает его длиннее предыдущей версии на 56 мм. Кроме того, увеличился объем багажного отделения.

Силовая установка в новеньком KIA Soul будет представлена в 3-х вариантах. Это атмосферные двигатели объемом на 1,6 и 2 л, способные выжимать 120 и 147 лошадиных сил соответственно. Трансмиссию обеспечит 6-ступенчатая «механика» либо автоматическая коробка передач. Для наиболее мощной версии кроссовера – GT Line – будет предложен 1,6-литровый 200-сильный турбированный мотор T-GDI и 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Согласно ОТТС, KIA Soul для российского рынка будут производить в Калининграде. Официальные дилеры получат новинку летом текущего года, тогда же станут известны цены и комплектации.