«АвтоВАЗ» приостановил работы из-за разрыва трубы водоснабжения

Сегодня, 20:00 \\ Авто/Мото

Часть подразделений ПАО «АвтоВАЗ» не работает в связи с аварией, из-за которой цех покраски не может выполнять свои функции.

Линия конвейера ПАП В0 компании «АвтоВАЗ» утром 26 февраля остановила работу из-за разрыва трубы водоснабжения. Данная информация озвучена Леонидом Емшановым, представителем профсоюза работников автозавода «Единство». По словам информатора, стоит главный конвейер предприятия. Он также пояснил, что из-за аварии цех покраски остался без горячей воды, без которой нельзя красить кузова. Сейчас ведутся ремонтные работы на трубе. О сроках возобновления работы остановленных подразделений не сообщается.

 

К слову, о подобной аварии сообщалось в прошлом месяце. 15 января на автозаводе была приостановлена работа нескольких подразделений в связи с прорывом магистрального водопровода.

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